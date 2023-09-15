Emeklilere 3. ikramiye ödenecek mi, ne zaman? Tutarı dudak uçuklattı! Emekli vatandaşların bir defaya mahsus alacağı yılın 3. ikramiyesi için geri sayım başladı. Hesaplarda 5 bin lira olacak...Peki, emekliye Cumhuriyet ikramiyesi yatacak mı? 3. ikramiye ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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Emeklilerin maaşlarına zammın yanı sıra ekstra olarak ikramiye almaları cepleri rahatlatıyor.

Emekli vatandaşlar, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi alıyor.

Son günlerde üçüncü ikramiye konuşulmaya başlandı.

Seyyanen zam bekleyen emekliler için Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir ödeme planlanıyor.

Bir defaya mahsus ödenmesi planlanan 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi ödemesine dair bilgiler araştırılıyor.

Peki, emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi ödenecek mi? Ne zaman yatacak? 29 Ekim'de 5 bin lira mı yatacak? İşte son durum...

Emekliye üçüncü ikramiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının emeklilere 5 bin lira ikramiye için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Bakanlık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak müjdeli haber bekleniyor.