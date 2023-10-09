EMEKLİLERE 5 BİN TL MÜJDESİ! Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Son günlerin en merak edilen gündem maddelerinden olan Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir kereye mahsus ikramiye verilmesi kararı resmiyete kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi sevindiren müjdeyi duyurdu.

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Milyonlarca emeklinin uzun süredir gündeminde olan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında beklenen karar çıktı.

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Bilindiği üzere emekliler ramazan bayramı ve kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor.

Emeklilere bu yıl bir defaya mahsus verileceği uzun süredir konuşulan Cumhuriyet bayramı ikramiyesi bugün itibariyle resmiyet kazandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle emeklilere bu yıl üçüncü kez ikramiye verilecek.

Peki, Cumhuriyet Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte o tarih..

Emeklilere 5 bin TL ikramiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Cumhuriyet Bayramı ikramiyeleri kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Emeklilere, 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup çalışmaya devam edenleri devre dışı bırakıyoruz. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibarıyla yatırılacak."