EMEKLİLERE REFAH PAYI ne zaman yatacak? 2023 emekli maaşı refah payı ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde refah payı artışı yer alıyor. Emeklilere refah payının ne zaman yatacağı ve ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte merak edilenler…

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na talimat verdi.

Başkan Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Yapılan açıklamaların ardından emeklilere yapılacak olan refah payının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı merak ediliyor.

Peki emeklilere refah payı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaşı refah payı ne kadar? İşte merak edilenler...

Emeklilere refah payı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili şu şekilde açıklama yaptı: