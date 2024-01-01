Emeklilere yeni yıl müjdesi! Maaşa ek 10.000 TL...

Emekli vatandaşlar, 3 yıl kalma sözü verdiğinde maaş aldığı bankadan ekstra ödeme alıyor.
"Promosyon" adı verilen bu ödeme, 2024 yılı için güncellendi.
Bankalar, emekli maaşlarına göre verilecek olan promosyon ödemelerini açıklamaya başladı.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyanların alacağı miktarlar belli oldu.
Başvuru işlemleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar bankanın şubelerinden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından kolayca yapabiliyor.
İşte en yüksek promosyon veren banka...
Maaşa göre 2024 promosyonları
3.499 TL'ye kadar 6 bin lira ikramiye
3.500-7.499 TL arası 7 bin lira ikramiye
7.500-9.999 TL arası 9 bin lira ikramiye
10.000 TL ve üstü 10 bin lira ikramiye hesaplanıyor.
*Tutarlar maaş ve bankalara göre değişmektedir. Bankanızdan net bilgi alabilirsiniz.