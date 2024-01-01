Emekliliğiniz yanabilir, hemen kontrol edin! Eğer bu harfler varsa… Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), emeklilik sürecinde olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Hizmet dökümünde yer alan belirli kodlar emeklilik haklarının iptal edilmesine sebep olabilir.

ensonhaber.com

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), emeklilik başvurularında yaşanan süreçleri daha detaylı bir şekilde incelemek üzere yeni denetim yöntemlerini devreye aldı.

Bu kapsamda, 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) statülerinde çalışanları ilgilendiren son dakika açıklamasıyla dikkat çeken bir adım attı.

Yapılan uyarıda, hizmet dökümlerindeki belirli harflerin özellikle titizlikle incelendiği ve bu harflerin emeklilik başvurusu yapacak olan kişilerin haklarını etkileyebileceği vurgulandı.

Bu nedenle SGK, çalışma statüsüne göre belirlenen harflerin hizmet dökümlerinde yer alıp almadığını dikkatle kontrol etmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Harflerde bulunan herhangi bir hata veya eksiklik durumunda ise başvuruda bulunarak düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeleri istendi.

Bu harfler varsa dikkat

SGK'nın yapmış olduğu uyarıya göre, 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) statülerinde çalışanların hizmet dökümlerinde bulunan belirli harf kodları, emeklilik süreçlerini etkileyebilir. Özellikle "Ş" (şüpheli), "S" (sahte) ve "K" (kontrollü) harfleri hizmet dökümlerinde yer alıyorsa, bu durumun emeklilik başvurularını tehlikeye sokabileceği belirtildi.

Ş kodu, iş yerinin sigorta bildirimlerinde şüpheli veya sahte faaliyetlerde bulunduğunu gösterir. Bu durum, çalışanların emeklilik haklarının etkilenmesine ve emeklilik başvurularının reddedilmesine yol açabilir.

Eğer iş yerindeki hizmet dökümünde "Ş kodu" belirtilmişse, durumun ciddiyeti nedeniyle SGK ile iletişime geçerek gerekli düzeltme işlemlerini yapmaları gerekiyor.

SGK’ya başvurarak değiştirin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerindeki denetimlerde verilen "Ş kodu" konusunda başvuru yapılması durumunda gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Ancak kodun değiştirilmesi için kurumun yaptığı incelemenin olumlu sonuçlanması gerekiyor.

SGK yetkililerine göre, sadece çalışan sigortalılar değil, emekli olan bireylerin de düzenli olarak hizmet dökümlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Çünkü SGK tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir hatalı işlem tespit edilmesi durumunda, sadece emekli maaşının kesilmekle kalmayıp, önceki dönemlere ait ödenen emekli maaşlarının yasal faiziyle birlikte geri istenebileceği belirtildi.