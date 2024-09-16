Emeklilik hayatının en rahat yaşandığı ülkeler belli oldu! İşte, sıralamada Türkiye’nin yeri...
Haber Merkezi

ABD'de yayınlanan 'U.S. News & World Report tarafından yapılan bir anket sonucunda emeklilik hayatının en rahat olduğu ülkeler belirlendi.

Uluslararası ölçekte yapılan söz konusu ankette olduktan sonra en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler sırlandı.

Söz konusu ankette dikkat edilen faktörler arasında, uygun fiyatlar, elverişli vergi ortamı, dost canlısı toplum, yaşanabilirlik, hoş iklim, mülkiyet haklarına saygı ve gelişmiş sağlık sistemi gibi başlıklar dikkate alındı.

Bu faktörler ışığında değerlendirilen ülkeler arasında bakın listeye kaçıncı sıradan dahil oldu.

EMEKLİLİK HAYATININ EN RAHAT YAŞANDIĞI ÜLKELER...

1- İsviçre

2- Yeni Zelanda

3- Portekiz

4- Avustralya

5- İspanya

6- Kanada

7- Danimarka

8- Hollanda

9- İsveç

33- Türkiye

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Seda Yeşilyurt
Editör