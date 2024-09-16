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Emeklilik hayatının en rahat yaşandığı ülkeler belli oldu! İşte, sıralamada Türkiye’nin yeri...

Emeklilik hayatının en rahat yaşandığı ülkeler belli oldu! İşte, sıralamada Türkiye’nin yeri... Dünyada emeklilik hayatının en rahat geçirileceği ülkeler sıralandı. Toplamda 89 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye sıralaması ile şaşırttı. İşte, en rahat emeklilik hayatının sürüleceği ülkeler...