Emeklilikte sınır değişiyor! Yaş sınırı yükseliyor... Çin’de devlet yetkilileri, yaşlanan nüfusu ve azalan emeklilik bütçesi nedeniyle 1950'lerden bu yana ilk kez emeklilik yaşını kademeli olarak yükseltilmesi yönünde karar verdi.

Haber Merkezi

Kalabalık nüfusun yanı sıra yaşlı nüfusunu en fazla olduğu ülkelerin başında Çin yer alıyor. Artan yaşlı nüfus nedeniyle ülkede yeni kararlar alındı.

Ülkenin en üst düzey yasama organı tarafından alınan karar sonucunda ülkede emeklilik yaşında sınırlar değişti.

Yasama organı tarafından alınan kararda, mavi yakalı işlerde çalışan kadınlar için yasal emeklilik yaşının 50'den 55'e ve beyaz yakalı işlerde çalışan kadınlar için 55'ten 58'e yükseltilmesi önerilerini onayladı. Erkeklerin emeklilik yaşı ise 60'tan 63'e çıkarılacak.

EN DÜŞÜK YAŞ SINIRI

Çin aldığı bu karar sonrasında da şu anda dünyadaki en düşük emeklilik yaşına sahip ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.

Çin devlet medyası, Cuma günü kabul edilen plana göre, değişikliğin 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayacağını ve önümüzdeki 15 yıl boyunca her birkaç ayda bir doğum tarihlerine göre emeklilik yaşlarının yükseltileceğini aktardı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, yasal emeklilik yaşından önce emekli olmaya izin verilmeyecek, ancak çalışanlar emekliliklerini en fazla üç yıl geciktirebilecek.

KAYNAK: BBC