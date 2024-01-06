Emekliye ek ödeme! Sakın kaçırmayın: Minimum 13.000 TL... Emekli müşterilerini elinde tutmak isteyen bankalar, 2024 yılı maaş promosyonlarını 13 bin ile 17 bin lira arasında dağıtıyor.

ensonhaber.com

Emekli vatandaşların zam oranı açıklandı, enflasyon oranında 37.57 oldu.

Ek ödeme ihtiyacı duyan emeklilerin yardımına banka promosyonları koşuyor.

Maaş alacağı bankayı seçebilen emekliler, en yüksek promosyonunu tercih ediyor.

Bankaların müşteri kazanmak için yarışa girdiği promosyon ödemeleri 2024 yılında zirveyi görecek.

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi özel ve devlet bankaları müşteri kaybetmemek adına ek ödeme yapacak.

En az 13 bin TL

2024 Ocak ayında ödenmesi beklenen emekli maaş promosyonlarının 17 bin lirayı bulacağı öngörülüyor.

En düşük promosyon ücretinin ise 13 bin TL olması bekleniyor.