Emekliye ek zam olacak mı, yüzde kaç? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı…

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşı zam oranı yüzde 25 oldu.

Meclis’ten geçerek yasalaşan emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emeklinin gözleri ek zamma çevrildi.

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretlilere ve emeklilere müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından arama motorlarında araştırmalar hızlandı.

Milyonlarca emekli, “Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

Kabine Toplantısı’nın ardından asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

Asgari Ücret ve Emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.