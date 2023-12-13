1 kaşık ekleyin, sütü altına çevirin... Dünya çapında revaçta olan bu içecek, süte eklenen 1 kaşık baharat sayesinde altın süt olarak nam saldı.

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"En büyük zenginlik, sağlıktır" cümlesini mutlaka duymuşsunuzdur.

Sağlık, beden ve ruhun iyi olmasıyla bir bütündür. Sağlıklı kafa ise sağlıklı vücutta bulunur.

Bedeninizi korumak için beslenmenize de özen göstermelisiniz.

Son günlerin en popüler sağlık deposu ise "altın süt" olarak biliniyor.

Ayurveda tıbbından gelen bu formül, altından daha kıymetli olarak sayılıyor.

Altın süt, geleneksel Hint tıbbında kullanılan bir içecektir. Diğer adıyla "haldi doodh" olarak da bilinir. Bu içecek, süt, zerdeçal ve diğer çeşitli baharatların karışımından oluşur.

Mucize faydaları

Zerdeçalın ana bileşeni olan curcumin, güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Altın süt, içerdiği anti-enflamatuar bileşenler nedeniyle eklem ağrıları ve iltihaplanma sorunlarını geçirir.

Zerdeçalın içerdiği curcumin, kardiyovasküler sağlığı destekleyebilecek kan basıncını düzenleme ve kolesterol seviyelerini etkileyebilecek özelliklere sahip olabilir.

Altın sütte bulunan baharatlar ve zerdeçal, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikal hasarına karşı koruyabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.