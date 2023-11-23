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En çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu! Zirvenin sahibi değişmedi

En çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu! Zirvenin sahibi değişmedi 2023 yılının en çok kullanılan web tarayıcıları belirlendi. Google Chrome, kullanıcıların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. İşte en çok kullanılan web tarayıcıları sıralaması..

ensonhaber.com 2023 yılının sonlarına doğru gelirken en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan web tarayıcıları sık sık kullanıyoruz. Herkes farklı bir web tarayıcı kullanmayı tercih etsede dünyada en çok kullanılan tarayıcı yıllardır Google Chrome olarak dikkat çekiyor. En çok kullanılan web tarayıcıları belli olurken Chrome yine liderliği bırakmadı. Peki, Google Chrome dışında en çok kullanılan web tarayıcılar hangileri oldu? İşte en çok kullanılan web tarayıcıları.. En çok kullanılan web tarayıcılar 1) Google Chrome - % 63.17 2) Apple Safari - % 19.9 3) Microsoft Edge - % 5.46 4) Opera - % 3.31 5) Mozilla Firefox - % 3.02