En çok tatil yapan ülkeler belli oldu! Türkiye tatil süresiyle şaşırttı... Yapılan bir araştırma sonrasında en çok resmi tatil yapan ülkeler belli oldu. Ülkelerin uyguladığı resmi tatillere göre listelendiği araştırmada Türkiye dikkat çekti. İşte, en çok resmi tatil yapan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin yeri...

Haber Merkezi

Dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucunda ülkeler resmi tatil sürelerine göre listelendi.

Ulusal bayramların, dini bayramların ve mevsimsel geçişler dolayısıyla yapılan tatil süreleri dikkate alınarak yapılan çalışmada Türkiye’de uygulanan resmi tatil süresi dikkat çekti.

Hem yerel hem de ulusal düzeyde birçok bayram ve kutlamanın tatil süreleri üzerindeki etkileri de vurgulandı.

Insider Monkey tarafından yapılan listede yer alan ülkelerde zirveye Nepal yerleşirken resmi tatillerin süreleri şaşırtmayı başardı.

İŞTE EN ÇOK TATİL GÜNÜNE SAHİP OLAN ÜLKELER...

1- Nepal: 39 gün

2- Myanmar: 32 gün

3- İran: 26 gün

4- Sri Lanka: 25 gün

5- Mısır: 22 gün

6- Bangladeş: 22 gün

7- Hindistan: 21 gün

8- Malezya: 21 gün

9- Kamboçya: 21 gün

10- Lihtenştayn: 20 gün

25- Türkiye: 15.5 gün (2024 yılı için)