En düşük emekli 2024! 7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzdesi açıklandı... 7 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşına gelecek olan zam merak ediliyor. Milyonlarca emekli, yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. İşte 2024 yılı en düşük emekli ücreti...

ensonhaber.com

Türkiye'de zam vakti...

Yılın son günlerinde hem asgari ücret hem de memur-emekli zammı telaşı var.

Milyonlarca işçi ve emekli, yeni maaşlarını merak ediyor.

Yapılan son düzenleme ile temmuz-ocak ayları arasında geçerli olacak en düşük yeni emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

Temmuz zammının da belli olmasıyla 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar yeni zamma göre ne kadar emekli maaşı alacağını araştırmaya başladı.

Kasım ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak'ta açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında artış yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

İşte yeni en düşük emekli maaşı...

10 bini bulabilir

6 aylık enflasyon baz alındığında ve refah payı eklendiğinde yeni yılda geçerli olacak en düşük emekli maaşının 9 bin 876 civarında olması bekleniyor.