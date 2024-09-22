En iyi ve en kötü sağlık sistemine sahip olan ülkeler listelendi! O ülkelerde kimse hastaneye gitmek istemiyor Dünyada en iyi ve en kötü sağlık sistemine sahip olan ülkeler listelendi. O ülkelerde vatandaşlar hastanelere adım dahi atmak istemiyor. Bakın en iyi ve en kötü sağlık sistemine sahip olan ülkeler nerelermiş...

Haber Merkezi

ABD merkezli Commonwealth Fund vakfı 10 ülkenin sağlık sistemini karşılaştırdı. Karşılaştırılan ülkeler arasında en iyi ve en kötü sağlık sistemine sahip ülkeler belli oldu.

Vakıf, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD’nin sağlık sistemleri üzerinde incelemelerde bulunarak sağlık sistemlerine göre ülkeleri sıraladı.

Herkesin gözde ülkesi olarak görülen o ülke en kötü sağlık sistemine sahip ülke olurken en iyi sağlık sistemine sahip ülke şaşırttı. İşte sağlık sisteminde en iyi ve en kötü ülkeler…

HERKESİN GÖZDESİ SAĞLIK SİSTEMİNDE SINIFTA KALDI

Sağlık sektöründe En iyi performans gösteren 3 ülke Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre ve Almanya takip etti.

Sağlık sisteminin iyi olduğu ülkelerin yanında yapılan araştırmalar doğrultusunda yayınlanan grafikte yer alan herkesin gözdesi ABD bu ülkeler arasında en sonda olduğu görüldü.

En iyi sağlık sistemine sahip olan Avusturalya’da sağlık sistemine yapılan harcamalar daha az iken sistem daha iyi olurken ABD’de bu durum tam tersi seyir gösteriyor.