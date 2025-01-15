Enerji devi rekor bedelle satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Haber Merkezi

ABD merkezli olan dünya genelinde temiz enerji alanında büyük bir yere sahip olan Constellation, sessiz sedasız satışa çıkarıldı.

Doğal gaz ve jeotermal kaynaklardan elektrik üreten dev firma tarafından satın alınan temiz enerji devi için ödenen tutar dudak uçuklattı.

Constellation hali hazırda bulunan 12,7 milyar dolarlık borcu ile satın alan şirket ödemeyi ise nakit ve hisse senedi olarak gerçekleştirecek.

YENİ SAHİPLERİ PARAYA KIYDI

Doğal gaz ve jeotermal kaynaklardan elektrik üreten Calpine Corp, Constellation ‘u 16,4 milyar dolarlık karşılığında satın alıyor.

Constellation Energy tarafından söz konusu satış hakkında yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi nakit ve hisse senedi karşılığında gerçekleştirilecek ve Calpine Corp’un yaklaşık 12,7 milyar dolarlık borcu da üstlenilecek.

Anlaşmanın, Constellation’ı ABD’nin en büyük temiz enerji sağlayıcısı konumuna yükselteceği ve genişleyen ürün yelpazesiyle daha fazla müşteriye hizmet sunma imkanı yaratacağı ifade edildi.

Bu satın almayla birlikte Constellation, ABD’nin en büyük jeotermal enerji üretim operasyonları dahil olmak üzere, genişletilmiş bir yenilenebilir enerji portföyünü eline alacak. Sürecin önümüzdeki 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, Constellation’ın merkezi Baltimore’da kalmaya devam edecek ve Calpine’in Houston’daki faaliyetleri de sürdürmeye devam edecek.