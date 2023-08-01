Enflasyon açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Temmuz 2023 enflasyonu TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaşı etkiliyor. Peki 2023 Temmuz enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? İşte son detaylar...

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'te... Enflasyon oranı, 7'den 70'e herkes tarafından bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor. Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç o? İşte detaylar… Temmuz 2023 enflasyonu yüzde kaç? Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.