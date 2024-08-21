Enflasyonu hissetmemenin 4 yolu Pandemiden bu yana mücadele ettiğimiz ve ekonomik anlamda en çok yüzleştiğimiz terim, "enflasyon" oldu. Her bir vatandaşın cebine yansıyan bu enflasyona yenik düşmemek, zor... Ancak imkansız değil! İşte yapabilecekleriniz...

Editör: Yağmur Dinç

Enflasyon, hayatını devam ettiren herkesin cebini direkt etkileyen bir durumdur.

Alım gücünün düşüşü ile aynı kazançla daha az şeye sahip olmak, enflasyonun varlığını hissettirir.

Ülkemizde enflasyon ile ilgili ciddi mücadeleler ortaya konsa da, etkilerini hissetmemek mümkün değil. Bu durumda, herkes ekonomik gardını almak istiyor.

Enflasyondan daha az etkilenmek için ne yapılması gerektiğine dair bilinçli olmak, bütçeye katkı sağlıyor.

Peki, enflasyona yenik düşmemek için ne yapılır? İşte birkaç mantık yolu...

YATIRIM YATIRIM YATIRIM

Yatırım yapmak, sizi enflasyona karşı koruyabilir.

Uzun vadede genellikle enflasyon karşısında değer kazanan hisse senetleri ve bazı tahvil türleri tercih edilebilir.

Emlak yatırımları, kira gelirleri ve mülk değerinin artışı yoluyla enflasyona karşı koruma sağlar.

Tarihsel olarak altın ve benzeri değerli metaller, enflasyona karşı korunmanın bir yolu olarak görülür.

FON DEĞERLENDİRME

Beklenmedik masraflar için bir acil durum fonu oluşturmak önemlidir. Bu, enflasyon dönemlerinde finansal istikrar sağlar.

Yüksek faizli tasarruf hesapları veya mevduat sertifikaları gibi ürünler, enflasyon oranını bir ölçüde dengeleyebilir.

HARCAMALARI YÖNETMEK

Gelir ve giderlerinizi takip ederek bütçe oluşturmak, enflasyon dönemlerinde harcamaları kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Özellikle enflasyon yüksek olduğunda, gereksiz harcamaları minimize etmek önemlidir.

GELİRİ ARTTIRMAK

Ek iş, serbest çalışma veya yatırımlar aracılığıyla gelir artırma yollarını araştırmak faydalı olabilir.

Eğitim ve beceri geliştirme, iş gücünde değerli olmanızı sağlar ve dolayısıyla gelir artışı sağlar.