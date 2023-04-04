Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru ve atama takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yapılacak olan engelli öğretmen atamalarının tercihleri merak ediliyor. MEB, 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Peki engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Engeli öğretmen alımlarının detayları araştırılıyor. Engelli öğretmen atamasına yapılacak olan başvuru işlemleri ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada yapılacak. Başvurular sonrası yapılacak atamalar tercih ve EKPSS puanı üstünlüğüne göre internet ortamında gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

Engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Engelli öğretmen atamalarında ön başvuru işlemleri internet üzerinden 3 Nisan tarihi itibariyle yapılması bekleniyor. Sonrasında adayların tercih başvurusu, atama ve göreve başlama süreçleri başlamış olacak.

Engelli öğretmen atamasına başvuran adaylar ön başvurularını perosnel.meb.gov.tr adresinde yer alan ön başvuru formunu doldurarak yapabilecek. Gerçekleştirilecek ön başvurular 3-7 Nisan saat 16.00’da sonlanmış olacak. İkinci aşama tercihlerin yapılması ve sorasında onay süreci ise 12 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre atama sonuçları 25 Nisan’da ilan edilecek.

Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruda bulunacak adaylar, 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 16.00’a dek ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” sitesinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurarak yapacak.