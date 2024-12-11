Engelli, yaşlı, gazi… Ücretsiz toplu taşıma desteği için yeni karar açıklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli bireyler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sağladığı destekleri artırdı.

Bu kapsamda, söz konusu gruptaki vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarına yapılan aylık gelir desteği ödemeleri yükseltildi.

Yeni düzenleme, Bakanlıklar tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ DESTEK TUTARLARI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık destek miktarı 3.375 TL'den 4.658 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul ve Ankara'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık destek miktarı ise 4500 TL'den 6.210 TL'ye yükseltildi.

Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlar için ödenen aylık destek de 3.375 TL'den 4.658 TL'ye çıkarıldı.

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise bu araçlara yapılan aylık destek, 2.700 TL'den 3.726 TL'ye yükseltildi.