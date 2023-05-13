ENSONHABER | Adıyaman Seçim Sonuçları 2023! Adıyaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Adıyaman seçim sonuçları, Adıyamanlı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Adıyaman oy sonuçlarını sizler için paylaşıyoruz.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına geçiyor. Bütün Türkiye'nin tercihini yapacağı bu seçimde saat 17:00'de oy verme işlemi tamamlanacak. Oylar sayılmaya başlayacak. Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yapacak. Desteklediği partiye oyunu kullanacak. Arama motorlarında birçok il için seçim sonuçlarını araştıracak. Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Adıyaman'da kim önde? İşte Adıyaman Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Adıyaman seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Adıyaman iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.