ENSONHABER | Düzce Seçim Sonuçları 2023! Düzce Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Düzce seçim sonuçlarını sonuçlar açıklandığı andan itibaren bu sayfada sizler ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Yarın yapılacak seçimlerin sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında sıklıkla aramalar yapıyorlar. Seçim sonuçlarını sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren sizler ile paylaşacağız. Düzce ili seçim sonuçlarını bu sayfadan sizlere aktaracağız. Bilindiği üzere Düzce'nin toplam 7 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar ilçeler Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'dır. Peki, Düzce seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Düzce sonuçları 2023.. 2023 Düzce seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..