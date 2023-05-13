ENSONHABER Gaziantep Seçim Sonuçları 2023! Antep Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 14 Mayıs Pazar günü oyunu kullanan vatandaşlar, merak ettikleri illerin seçim sonuçlarını ve oy oranlarını sorgulamaya başlayacak. Peki, Gaziantep seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Gaziantep Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları detayları haberimizde...

14 Mayıs Pazar günü, saat 08.00-17.00 arasında milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercihini yapacak. Aynı zamanda milletvekili seçimi de gerçekleştirilecek. Oy kullanma saatinin sona ermesinin ardından gözler sandıklarda olacak. Milyonlar tek nefes, seçim sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere birçok partiden seçeme sahip olan Gaziantep için de seçim sonuçları yakından takip edilecek. Özellikle Antepliler, " 2023 Gaziantep Seçim Sonuçları" hakkında arama motorlarında araştırmalara başlayacak. Gaziantep (merkez), Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli ilçelerinde oy sonuçları netleşecek. Peki, Gaziantep seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları 2023! Gaziantep 2023 oy sonuçları açıklandı mı? Gaziantep cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitmesinin ardından 21.00 itibarıyla seçim yayınları serbest olacak. Antep seçim sonuçları ve oy oranları açıklandıkça haberimiz güncellenecektir.