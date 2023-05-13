ENSONHABER Giresun Seçim Sonuçları 2023! Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Oy kullanan vatandaşlar, yaşadıkları illerin seçim sonucunu beklemeye koyulacak. Peki, Giresun seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları detayları haberimizde...

Türkiye, tarihi seçim için sandıkların yolunu tutuyor... 14 Mayıs Pazar günü, milyonlarca seçmen tercihini yapacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercihini yapan seçmenler, bir de partilere oy atacak. Saatler 17.00'ı gösterdiğinde ise, sandıklar kapanmış olacak. 81 ilde aynı heyecan, herkes dört gözle sonuçları beklemeye koyulacak. Her ilde olduğu gibi Giresun'da da seçim sonuçları yakından takip edilecek. Giresunlu vatandaşlar, " 2023 Giresun Seçim Sonuçları" hakkında detayları sorgulayacak. Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ilçelerinde oy sonuçları netleşecek. Peki, Giresun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları 2023! Giresun 2023 oy sonuçları açıklandı mı? Giresun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitmesinin ardından 21.00 itibarıyla seçim yayınları serbest olacak. Giresun seçim sonuçları ve oy oranları açıklandıkça haberimiz güncellenecektir.