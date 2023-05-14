ENSONHABER | Karabük Seçim Sonuçları 2023! Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını merak ediyor. Karabük seçim sonuçları ve oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime saatler kala illerin seçim sonuçları büyük merak uyandırmaya başladı. Ensonhaber olarak tüm illerin sonuçlarını sizler ile paylaşacağız. Bu sayfamızda KArabük ilinin seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız. Oyların sayılmasına başlandığı andan itibaren haberimizi güncelleyerek oy oranlarını size aktaracağız. Peki, Karabük seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Karabük sonuçları 2023! 2023 Karabük seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..