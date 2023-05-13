ENSONHABER Kayseri Seçim Sonuçları 2023! Kayseri Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranı ve sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Gümüşhane oy oranları ve sonuçları ENSONHABER'de...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi için son saatler... Oy bitiş saati 17.00'dan sonra "seçim sonuçları" herkesin gündeminde yer alacak. ENSONHABER olarak illere göre seçim sonuçları ve oy oranlarını güncel olarak okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. Kayserili vatandaşların "2023 Kayseri oy sonuçları" aramaları haberimizde yanıt bulacak. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde milletvekili oy oranları netleşecel. Peki, Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kayseri sonuçları 2023! Kayseri 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Kayseri'de oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.