ENSONHABER | Kilis Seçim Sonuçları 2023! Kilis Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kilis'te oluşan oy oranlarını bu sayfadan sizler ile paylaşacağız. Seçim akşamı Kilis'te açılan sandıklar sonrası oluşan oy oranlarını sizlere güncel olarak aktaracağız.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime saatler kala illerin seçim sonuçları büyük merak uyandırmaya başladı. Ensonhaber olarak tüm illerin sonuçlarını sizler ile paylaşacağız. Bu sayfamızda Kilis ilinin seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız. Oyların sayılmasına başlandığı andan itibaren haberimizi güncelleyerek oy oranlarını size aktaracağız. Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde oylarını kullanacak olan vatandaşlar seçim sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Kilis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kilis sonuçları 2023! 2023 Kilis seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..