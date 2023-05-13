ENSONHABER | Samsun Seçim Sonuçları 2023! Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Samsun'da oy oranlarını bu sayfadan sizler ile paylaşacağız. Seçim akşamı Samsun'da açılan sandıklar sonrası oluşan oy oranlarını sizlere aktaracağız.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Yarın yapılacak seçimlerin sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında sıklıkla aramalar yapıyorlar. Sseçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Samsun'da seçim sonuçlarını bu sayfadan sizler ile paylaşacağız. Peki, Samsun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Samsun sonuçları 2023! 2023 Samsun seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..