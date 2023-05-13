ENSONHABER | Sivas Seçim Sonuçları 2023! Sivas Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Sivas'ta oluşan oy oranlarını bu sayfadan sizler ile paylaşacağız. Seçim akşamı Sivas'ta açılan sandıklar sonrası oluşan oy oranlarını sizlere güncel olarak aktaracağız.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime saatler kala illerin seçim sonuçları büyük merak uyandırmaya başladı. Ensonhaber olarak tüm illerin sonuçlarını sizler ile paylaşacağız. Bu sayfamızda Sivas ilinin seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız. Oyların sayılmasına başlandığı andan itibaren haberimizi güncelleyerek oy oranlarını size aktaracağız. Sivas'ın Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde oylarını kullanacak seçmenler seçim sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sivas sonuçları 2023! 2023 Sivas seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..