ENSONHABER | Yalova Seçim Sonuçları 2023! Yalova Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Yalova'da oluşan oy oranlarını bu sayfadan sizlere aktaracağız. Yalova'da açılan sandıklar sonrası oluşan oy oranlarını sizlere güncel olarak bildireceğiz..

Seçim sonuçları ve illerin oy oranları, sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren sitemizde sizler ile paylaşılacak. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlem 08:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar illerin oy oranları büyük merak uyandıracak. Ensonhaber olarak tüm illerin seçim sonuçlarını sizlere en hızlı şekilde aktaracağız. Bu sayfamızda Yalova ilinin seçim sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. 2023 Yalova seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Oy sayım işleminin başlamasının ardından sandıklardan çıkan sonuçları anlık olarak sizlerle paylaşacağız..