Enteresan hikaye: Çiğköfte bakın nasıl bulunmuş

Yağmur Dinç

Ülkemizde Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin denilince akla gelen ilk yemekler arasında çiğköfte yer alıyor.

Bugün, İstanbul'da dahi her sokakta çiğköfteci dükkanı bulunuyor.

Çiğköfte; ince bulgur, salça ve çeşitli baharatlarla yapılan meze tadında bir yemek olarak biliniyor.

Ancak, hikayesi çok farklı...

ÇİĞKÖFTENİN HİKAYESİ

Bakın, çiğköfte nasıl ortaya çıkmış!

Eski Komagene medeniyetinden günümüze ulaşan özel bir lezzet olan çiğ köfte, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ortaya çıkmıştır.

Nemrut Kralı'nın emri ile Nemrut'ta ateş yakılmasının yasak hale getirilmesinin ardından becerikli bir avcı eşinin dövülmüş çiğ et, salça ve bulguru harmanlaması ile ilk kez yenmiştir.