Epstein davasında Türkiye itirafı! 1999 depremindeki kız çocukları...

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in davası, dünyanın gündeminde.
Yıllar sonra kamuoyuna açıklanan dosyalarda akıllara gelmeyecek ünlü isimler çıktı; Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking...
Epstein davasında Türkiye'ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi.
1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.
Depremin kaybolan çocukları
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko şoke eden itiraflarda bulundu.
Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi.
Çocukların pedofili ağına dahil edildiğini dile getirdi.