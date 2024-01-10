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Epstein davasında Türkiye itirafı! 1999 depremindeki kız çocukları...

Epstein davasında Türkiye itirafı! 1999 depremindeki kız çocukları... ABD'deki pedofili ve fuhuş ağının kurucusu Jeffrey Epstein davasında ortaya çıkan detaylar her geçen gün şoke ediyor. Son olarak 1999 depreminde kaybolan Türk çocuklara ilişkin itiraf gündemi sarstı. İşte Epstein davasında Türkiye detayı...