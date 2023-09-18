Erden Timur bombayı patlattı: Tarihte bir ilk! Resmen 218 milyon Euro… Yeni sezonda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, tarihte bir ilke imza atıyor. Başkan Erden Timur, tam 218 milyon Euro’luk anlaşmayı duyurdu.

ensonhaber.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta taraftarlarının desteğiyle zafer arayacak.

Süper Lig ve uluslararası arenada adından söz ettiren Galatasaray, bu sezonki hedeflerine ulaşmak için mücadelesini sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesiyle uluslararası basının da dikkatini çekti.

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bomba açıklamalarıyla gündeme geldi.

Türk futbol tarihinde bir ilk!

Galatasaray’ın bu sezon 218 milyon Euro gelir elde ettiğini ve bu rakamın Türk futbol tarihine bir ilk olduğunu söyleyen Erden Timur şu ifadelere yer verdi:

“Bu sezonki gelirimiz 218 milyon euro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon euroydu. Bu 218 milyon euroya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok"