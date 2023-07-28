Erden Timur resmen duyurdu: İşte Galatasaray’ın yeni kalecisi… Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yolları ayıracak olan Galatasaray, yeni kalecisini buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yeni kaleci karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Galatasaray’ın kalesi artık o isme emanet…

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, uzun yıllardır kalelerini başarıyla koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Fernando Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında transfer olmuş ve uzun yıllar boyunca takımın değişmez kalecisi olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla birçok zafer yaşayan Muslera'nın ayrılığı, taraftarların gönlünde büyük bir boşluk bırakacak gibi görünse de yeri çabuk doluyor.

Galatasaray, yeni kalecisini Türkiye’den buldu. Yıldız ismi duyan taraftarlar şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte sarı-kırmızılıların yeni file bekçisi…

Yeni kaleci Günay Güvenç!

Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 32 yaşındaki Günay Güvenç’in yeni sezonda yer alacağını şu sözlerle duyurdu:

“Günay Güvenç transferi zaten belli bir şeyle duyuruldu. O transferde bizim bir bütçemiz var onun dışında deprem şehri olduğu için Gaziantep'e ayrıca bir yardımımız olacak.”