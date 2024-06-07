Erimeyen turşunun sırrı: Kütür kütür lezzet için, sadece 4-5 adet ekleyin Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden salatalık turşusunun kütür kütür olması herkesin hayali. Kendi evinizde turşu kurmak istiyorsanız, işte erimeyen turşunun sırrı…

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Turşunun içerdiği probiyotikler, bağırsak sağlığınız için oldukça değerlidir.

Fermente edilmiş turşular sindirimi kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Ancak, bu faydaları elde etmek için doğru malzemeleri ve teknikleri kullanmanız önemlidir.

Kütür kütür ve erimeyen bir salatalık turşusu hazırlamak aslında çok kolay.

Turşunuzu kurarken içerisinde 4-5 adet bu malzemeyi eklemeniz yeterli.

Kütür kütür turşunun sırrı

Turşu yaparken içerisine 4-5 adet nohut ekleyin. Nohutlar, içerdikleri doğal şekerler sayesinde turşu yapımında kritik bir görev üstlenir.

Bu şekerler, laktik asit bakterileri için adeta bir enerji deposu gibidir. Laktik asit bakterileri, bu şekerleri metabolize ederken, ortaya çıkan laktik asit ise turşunun asidik hale gelmesini sağlar.

İşte burada turşunun dayanıklılığı ve uzun süre tazeliğini koruması devreye girer.