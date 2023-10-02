Eris endişesi: Yeniden kapanma olacak mı? Bakan Koca haberi verdi Eris varyantının etkisini sürdürmesi, yeniden kapanma iddialarını gündeme getirirken Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, yasaklar ve maske yeniden gelecek mi? Tekrar kapanma olacak mı? İşte detaylar...

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Dünyaya pandemi kabusunu yaşatan koronavirüs, varyantlarıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde "Eris" varyantıyla insanlara bulaşan hastalık, etkisini artırıyor.

Öyle ki, vatandaşların korkulu rüyası "yeniden kapanma" söz konusu oldu.

Yayılan iddialara göre, kısmi bir kapanmadan bahsedildi. Sağlık Bakanlığı ise konuya dair açıklama yaparak yüreklere su serpti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "müsterih olun" çağrısı yaptı.

Peki, yeniden kapanma olacak mı? İşte son durum..

Kapanma yok

Bakan Koca, açıklamasında olumlu ifadelere yer verdi. Koca, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun." dedi.

Türkiye için, yeniden kapanma söz konusu değil.