ERTELEME MAÇI! Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan siyah beyazlılar yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.

Öte yandan Markus Gisdol'un çalıştırdığı Kayserispor ise bu sezon çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kayserispor - Beşiktaş maçının detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında statü nedeniyle birçok önemli ismi sahada olamayacak.

Yaz transfer döneminde yapılan 12 yeni transferin 8’i Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak.

Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Kayserispor - Beşiktaş maçının detayları...

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.