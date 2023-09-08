Ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merakla beklenen Fenerbahçe - Başakşehir maçının yeni tarihi açıklandı. İşte ertelenen maçın oynanacağı yeni tarih..

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ve ertelenen Fenerbahçe-Başakşehir maçının oynanacağı tarih ve saat açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşındaki Twente maçı dolayısıyla ertelenen Başakşehir maçının yeni tarihi belli oldu.

Futbolseverler ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçıda kazanmayı başardı.

Başakşehir ise bu sezon çıktığı 3 maçıda kaybetti. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir'in Çağdaş Atan ile anlaşması bekleniyor.

Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Başakşehir müsabakası 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.