Ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merakla beklenen İstanbulspor - Galatasaray maçının yeni tarihi açıklandı. İşte ertelenen maçın oynanacağı yeni tarih..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ve ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih ve saat açıklandı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşındaki Molde maçı dolayısıyla ertelenen İstanbulspor maçının yeni tarihi belli oldu. Futbolseverler ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı. Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. İstanbulspor ise Fatih Tekke yönetiminde bu sezon çıktığı 2 maçta 2 beraberlik aldı. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İstanbulspor - Galatasaray müsabakası 26 Eylül Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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