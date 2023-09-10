Ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ve ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih ve saat açıklandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşındaki Molde maçı dolayısıyla ertelenen İstanbulspor maçının yeni tarihi belli oldu.
Futbolseverler ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı.
Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
İstanbulspor ise Fatih Tekke yönetiminde bu sezon çıktığı 2 maçta 2 beraberlik aldı.
Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
İstanbulspor - Galatasaray müsabakası 26 Eylül Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.