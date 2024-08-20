Erzincan’da hasadı başladı: Kansızlığın kökünü kazıyor, kilosu tarlada 50 pazarda 100 TL'ye satılıyor... Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kansızlık sorununa birebir olan meyvede hasat başladı. Pazar tezgahlarında yok satan meyvenin kilosu tarlada 50 pazarda 100 TL’den satılıyor.

Editör: Seda Yeşilyurt

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde yoğun olarak yetiştirilen halk arasında karaerik denilen “Cimi Üzümü” hasadına başlandı.

Endemik bir tür olarak yetişen bu meyve başta kansızlık olmak üzere sağlık açısında türlü faydalar sağlıyor.

Erzincan'ın 2002 yılında coğrafi işareti tescil edilen önemli ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün, hasadına her yıl Ağustos ayının ikinci yarısında başlanıyor.

İklim şartlarına ve rakıma göre verimin değiştiği Cimin üzümünde hasat süresi genel olarak Kasım ayına kadar devam ediyor.

TARLADA 50 PAZARDA 100 TL’DEN ALICI BULUYOR

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen Cimin üzümü hasadına bu yıl ilçedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erken başlandı.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan Cimin üzümün kilosu, tarlada 50-60 lira, markette 100-120 liradan satılıyor.

Cimin üzümü, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kansızlık ve karaciğer hastalıkları için derde derman niteliğinde olduğu belirtiliyor, böbreğin fonksiyonel özelliklerini arttırıyor. Vücuttaki yağların erimesinde çok etkili olan Cimin üzümü, kanın temizlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip.

KAYNAK: İHA