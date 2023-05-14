Erzurum seçim sonuçları 2023! Erzurum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ENSONHABER'de! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Erzurum oy sonuçları merak ediliyor. Peki Erzurum'da kim önde? İşte Erzurum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları...

Türkiye'nin heyecanla beklediği büyük seçim için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar oy vermek için sandık başına geçecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde saat 17:00'de oy verme işlemi tamamlanacak. YSK tarafından oylar açıklanmaya başlayacak. Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yapacak. Arama motorlarında birçok il için seçim sonuçlarını araştıracak. Bu illerden bir tanesi de Afyon... Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Erzurum'da kim önde? İşte Erzurum Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Erzurum seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Erzurum iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.