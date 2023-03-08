Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erzurumspor ve Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

Erzurumspor ve Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Mücadelenin detayları merak edilmeye başladı. Futbolseverler Erzurumspor ile Keçiörengücü takımları arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı. Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor düşme potasının bir sıra üstünde yer alıyor. Erzuurmspor ligde oynadığı 22 maçta topladığı 18 puan ile 15. sırada yer alıyor. Ahmet Cingöz yönetimindeki Keçiörengücü ise 23 maçta topladığı 40 puan ile 5. sırada bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı 8 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 14.00'de oynanacak. Rize Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.