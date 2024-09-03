Eşinden habersiz kredi çekenler yandı! Yargıtay emsal saydı... Yargıtay tarafından alınan emsal karar dikkat çekti. Eşlerin birbirinden habersiz kredi çekmesi konusunda alınan emsal karar şaşırttı. İşte, o emsal karar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanan bir boşanma davasında, eşinin izinsiz kredi çekmesi nedeniyle mağdur olan kadına Yargıtay'dan sevindirici bir haber geldi.

Yargıtay, erkeğin bu eylemini kadının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirerek, kocasının manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Adana'da açılan boşanma davası sonrası emsal bir karar niteliği taşıyan bu dava eşlerin birbirinden gizli kredi çekmemesi yönünde önemli bir uyarı oldu.

TAMAMEN KUSURLU

Adana'da yaşayan Gülenay L. ve Kutay L. arasında açılan boşanma davasında, Gülenay L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini ve bu durumdan habersiz olduğunu belirtti.

Gülenay L., mağdur olduğunu belirterek boşanmak istediği Kutay L.’den manevi tazminat talep etti. Tazminat isteğinin reddedilmesinin ardından dava Yargıtay’a taşınarak yeniden görüldü.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından alınan emsal karar sonuncunda Türk Medeni Kanunu’na göre söz konusu durum boşanmaya yol açan olaylarda bir tarafın kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle tazminat talebi onayladı.

Kararda, eşinden habersiz kredi çekerek borçlanan ve bu sebeple icra takibi başlatılan, hatta eve haciz gelmesine neden olan kocanın tamamen kusurlu olduğu vurgulanarak kocanın bu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığından söz konusu karar emsal niteliğinde kayıtlara geçti.