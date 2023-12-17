Eski Beşiktaşlı durdurulamıyor! 14 maç 6 gol 4 asist! Almanya onu konuşuyor... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Kenan Karaman'ın dikkat çeken performansı...

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2021/2022 ve 2022/2023 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman bu sezon yaptığı gol ve asist katkısı ile adından sıkça söz ettiriyor.

5 Mart 1994 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelen Kenan Karaman profesyonel futbol kariyerine Hoffenheim takımı ile adım attı.

Kenan Karaman futbol kariyerinde Hoffenheim, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Beşiktaş ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.

Beşiktaş'ta istenileni veremeyen Kenan Karaman 1 Eylül 2022 tarihinde Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Karaman 2021/2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 2 gol 1 asist ile oynamıştı.

Schalke 04'ün bu sezon en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Kenan Karaman performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon 6 gol attı

Kenan Karaman bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 6 gol attı. Kenan Karaman'ın ayrıca 4 asisti bulunuyor.