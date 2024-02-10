Eski Galatasaraylı durdurulamıyor! 26 maç 12 gol 3 asist! Gol krallığında Dzeko ve Icardi'yi yakaladı Bir dönem Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor. İşte Aytaç Kara'nın bu sezonki istatistikleri...

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2021/2022 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara bu sezon yaptığı gol ve asist katkısı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç Kara, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş yaparak A takıma imza attı.

Altay'ın ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, Bursaspor'un küme düşmesinin ardından serbest kaldı ve 2019/2020 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Aytaç Kara, Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Aytaç Kara gol ve asist üretemedi.

2022 yılında Galatasaray ile yollarını ayıran Aytaç Kara eski takımı Kasımpaşa ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa formasıyla 2023/2024 sezonuna fırtına gibi başlayan Aytaç Kara gol krallığında üst sıralarda yer alıyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Aytaç Kara takımının ikinci golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın bu sezon en çok dikkat çeken ismi olan Aytaç Kara performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon 12 gol attı

Aytaç Kara bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 12 gol attı. Aytaç Kara'nın 3'te asisti bulunuyor.