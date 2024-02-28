Eski Survivor şampiyonundan destek paylaşımı geldi! Sema Aydemir’in diskalifiyesinin ardından paylaştı…. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star’da Sema Aydemir’in diskalifiye edilmesi ardından birçok ünlü Sema Aydemir için destek mesajı yayınladı. Destek mesajı yayınlayanlar arasında eski Survivor şampiyonunun paylaşımı dikkat çekti.

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Survivor All Star’da bu sezon gerginlikler soluk aldırmadan devam ederken geçtiğimiz günlerde Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavga yarışmanın gündemini alt üst etmişti.

Acun Ilıcalı’nın davetinin ardından yarışmaya dahil olan Sema Aydemir’in adaya geldiği andan itibaren Pınar Saka ile arasında süre gelen sözlü tartışmaların son olarak fiziksel boyutlara gelmesinin ardından ikili adadan uzaklaştırıldı.

Acun Ilıcalı, ikili arasında geçen kavga sonucunda yarışmacılara ne olacağı konusundaki nihai kararını Acil Durum Konseyi’nde açıkladı.

Ilıcalı düzenlenen konseyde, ilk fiziksel temasın geldiği yarışmacı olan Sema Aydemir’in yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı. Aydemir’in diskalifiyesinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları yayınladı.

Destek mesajı yayınlayan isimlerin arasında 2018 Survivor şampiyonu olan Adem Kılıçcı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı destek mesajı dikkat çekti.

İşte, Adem Kılıçcı’nın destek mesajı…