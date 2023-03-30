Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır? Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ve orucu bozacak durumlar hakkında aramalar hız kazandı.

Orucu tehlikeye atacak durumlar hakkında internette arama yapan vatandaşlar eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır sorusuna yanıt aramaya başladı.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir.