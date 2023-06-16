Eurobasket Kadınlar 2023! Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023 maçları dün başladı. Slovakya ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada A Milli takımımız D grubunda mücadele ediyor.
Potanın perileri D grubundaki ilk maçında dün Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz karşılaşmadan 71-63'lük skorla mağlup ayrıldı.
A Milli Kadın Basketbol takımımız D grubunda Macaristan, Sırbistan ve Slovakya ile mücadele ediyor.
Potanın perileri gruptaki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?
Macaristan - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma (bugün) günü saat 16:15'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.