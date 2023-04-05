Euroleague'de derbi heyecanı: Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague’in 33. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Derbiye kısa bir zaman kala maçın detayları belli oldu.

THY EuroLeague 33. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırlayacak. İki takım play-off şansı için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague’de çıktığı 32 maçta 18 galibiyet ve 14 yenilgi aldı. Topladığı puanlarla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Anadolu Efes, bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 16 galibiyet ve 16 yenilgi aldı. Topladığı puanlarla 10. sırada yer alıyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ülker Spor ve etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Anadolu Efes maçı yarın 20.45’te başlayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.