EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

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THY EuroLeague’de ikinci hafta heyecanı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko derbisiyle doruğa çıkıyor!

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en prestijli basketbol organizasyonunda mücadele eden iki temsilcimiz, Basketbol Gelişim Merkezi’nde kozlarını paylaşacak.

Hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko, bu dev maçta sahadan galip ayrılarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor.

Basketbolseverler, bu dev derbinin saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague’in ikinci haftasında oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Dev derbi S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.