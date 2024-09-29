Ev almak için son şans: 416 bin lirası olana 2+1 daire satılacak TOKİ, konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. O şehirde, 416 bin lira peşinatla 2+1 daireler satışa sunulacak. İşte detaylar…

Haber Merkezi

TOKİ, konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde vatandaşlara yönelik yeni projeler sunmaya devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayata geçirilecek konut projesiyle, 2+1 ve 3+1 daireler cazip koşullarla satışa çıkıyor.

Projeye göre, en uygun fiyatlı daireler 416 bin lira peşinatla, 120 ay vade ve aylık 10.423 TL taksit imkânıyla satışa sunulacak.

Erzurum Aşkale’deki bu proje, TOKİ’nin en uygun fiyatlı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar için başvuru, kura ve teslim tarihleri açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Toplamda 11 adet 2+1 ve 2 adet 3+1 dairenin satışa çıkarılacağı proje için başvurular 3 Ekim tarihinde başlıyor.

Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek olup, e-Devlet başvuru süresi 10 Ekim’de sona erecek. Son başvuru tarihi ise 11 Ekim olarak açıklandı.

BAŞVURU DETAYLARI VE KURA TARİHİ

TOKİ’nin yeni projelerine başvuracak vatandaşlar için önemli detaylar açıklandı.

Başvuru yapacaklar, 2 bin liralık katılım bedelini Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yatırabilecekler. Başvuru şartlarını yerine getirenler, 18 Ekim'de yapılacak kura çekimini bekleyecek.

Kurada asil hak sahibi olan vatandaşlar, 24 Ekim tarihinde Ziraat Bankası şubelerinde veya e-Devlet aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacaklar. Ödemeler ise sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

Ödemelere yapılacak zamlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına göre belirlenecek.

TOKİ’nin her projesinde olduğu gibi Becayiş Hakkı bu projede de geçerli olacak, bu sayede vatandaşlar konut takası yapabilecekler.

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